Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову в Киевской области
28 апреля 2022 , 21:31Читати новину українською
Источник:телеграм Александра Павлюка
Российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетный удар по Фастову, что в Киевской области. На месте инцидента работают все необходимые службы.
Александр Павлюк – глава Киевской ОВА – сообщил о ракетном ударе в 21:29. Воздушная тревога в большинстве областей Украины прозвучала еще около 18:30.
Заметьте Россияне вечером ударили по Киеву: есть два попадания
По территории Фастовской общины российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте,
– подчеркнул Павлюк.
Он напомнил людям, как важно оставаться в убежищах во время воздушной тревоги. Это спасает жизнь.
Обстрел Киева вечером 28 апреля
- Российские оккупанты вечером 28 апреля обстреляли Киев. Виталий Кличко сообщил, что было 2 попадания в Шевченковском районе.
- Впоследствии мэр Киева сообщил, что россияне попали в нижние этажи жилого дома. На месте инцидента работают медики и спасатели.
- По словам Кличка, госпитализировали троих пострадавших.
- Сейчас обследуют дома рядом и выводят людей.
- Удар по Киеву нанесли во время визита в Киев генсека ООН Антониу Гутерреша.
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