Оккупанты нанесли ракетный удар по Фастову в Киевской области

Российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетный удар по Фастову, что в Киевской области. На месте инцидента работают все необходимые службы.

Александр Павлюк – глава Киевской ОВА – сообщил о ракетном ударе в 21:29. Воздушная тревога в большинстве областей Украины прозвучала еще около 18:30.

Заметьте Россияне вечером ударили по Киеву: есть два попадания

По территории Фастовской общины российские захватчики нанесли ракетный удар. Все службы уже работают на месте,

– подчеркнул Павлюк.

Он напомнил людям, как важно оставаться в убежищах во время воздушной тревоги. Это спасает жизнь.

Обстрел Киева вечером 28 апреля

Российские оккупанты вечером 28 апреля обстреляли Киев. Виталий Кличко сообщил, что было 2 попадания в Шевченковском районе.

Впоследствии мэр Киева сообщил, что россияне попали в нижние этажи жилого дома. На месте инцидента работают медики и спасатели.

По словам Кличка, госпитализировали троих пострадавших.

Сейчас обследуют дома рядом и выводят людей.

Удар по Киеву нанесли во время визита в Киев генсека ООН Антониу Гутерреша.

Важно – ВСУ "поймали" вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300: смотрите видео