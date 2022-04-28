Олександр Павлюк – голова Київської ОВА – повідомив про ракетний удар о 21:29. Повітряна тривога у більшості областей України пролунала ще близько 18:30.

Зауважте Російські окупанти ввечері вдарили по Києву: є два влучання

По території Фастівської громади російські загарбники завдали ракетний удар. Всі служби вже працюють на місці,

– наголосив Павлюк.

Він нагадав людям, як важливо залишатися в сховищах під час повітряної тривоги. Це рятує життя.

Обстріл Києва увечері 28 квітня

Російські окупанти увечері 28 квітня обстріляли Київ. Віталій Кличко повідомив, що було 2 влучання у Шевченківському районі.

Згодом мер Києва повідомив, що росіяни влучили у нижні поверхи житлового будинку. На місці інциденту працюють медики та рятувальники.

За словами Кличка, госпіталізували трьох постраждалих.

Наразі обстежують будинки поруч та виводять людей.

Удару по Києву завдали під час візиту до Києва генсека ООН Антоніу Гутерреша.

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