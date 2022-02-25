Черный дым из-за жилого дома в Киеве на Троещине: горит военная машина

Из-за жилого дома в Киеве на Троещине заметили черный дым. Соответствующее видео появилось ориентировочно в 16: 47 25 февраля.

СМИ также пишут, что горит военная машина. Соответствующие кадры предоставили очевидцы.

Заметьте ВСУ уничтожили колонну из 22 российских танков, которые шли из Павлополя, – мэр Мариуполя

На Троещине "валит" черный дым и горит авто

СМИ опубликовали видео, на котором виден черный дым. Однако кадры сняты с довольно большого расстояния, поэтому огня не видно.

Пока официально власти, ВСУ не сообщали о факте пожара в доме. В ГСЧС 24 канала опровергли эту информацию.

В Киеве из-за дома "валил черный дым: смотрите видео "Зеркала недели"

Издание Kyiv.media написало, что на Троещине горит военная машина прямо посреди улицы. Пока не известно, кому она принадлежит.

На Троещине горит военная машина / Фото Kyiv.media

На Троещине горела военная машина: смотрите видео Kyiv.media

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.