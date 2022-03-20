Оккупанты второй день подряд сорвали эвакуацию из Бородянки в Белую Церковь

Российские захватчики в очередной раз не дают украинцам эвакуироваться из зоны боевых действий в более безопасные места. Очередной такой случай произошел в Бородянке Киевской области.

Оккупанты не дали эвакуировать местных жителей в Белую Церковь. Об этом глава МинТОТ Ирина Верещук рассказала во время вечернего брифинга 20 марта, сообщает 24 канал.

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Сорванная эвакуация в Бородянке

По словам Верещука, такое случается уже второй день подряд. И оккупанты снова нарушили режим тишины.

Где все же удалось эвакуировать людей

Из села Бобрик в Бровары удалось эвакуировать 2 тысячи человек .

удалось эвакуировать . Из села Тарасовка в Бровары эвакуировали 1 310 человек.

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Добавим, что на 20 марта было согласовано 7 гуманитарных коридоров. Эвакуацию должны были провести в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

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