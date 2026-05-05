Помогала оккупантам строить здание правительства "ЛНР": в Киеве задержали владелицу строительной фирмы

В Киеве разоблачили владелицу строительной компании с Луганской области, которая сотрудничала с оккупационными властями и выполняла ее заказ. В 2025 году фирма женщины ремонтировала так называемый "дом правительства "ЛНР"" и получила за это более 630 тысяч гривен.

Об этом пишет Офис Генерального прокурора Украины.

Как задержанная женщина в Киеве помогала оккупантам из так называемой "ЛНР"?

По данным следствия, в 2023 году через родственников, которые остались на временно оккупированной территории, подозреваемая, проживающая в Киеве, перерегистрировала свое предприятие в Луганской области по законодательству России и включила его в систему государственных закупок страны-агрессора.

В дальнейшем компания выполняла работы на объектах оккупационной администрации, в частности проводила строительно-ремонтные работы в так называемом "доме правительства "ЛНР"",

– рассказали прокуроры.

Установлено, что в 2025 году от деятельности на временно оккупированной территории подозреваемая получила более 630 тысяч гривен.

В Киеве задержали владелицу строительной фирмы, которая помогала ремонтировать "дом правительства "ЛНР"" / Фото Офиса генпрокурора

В конце концов женщине сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемой меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

