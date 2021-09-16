На Окружной в Киеве пьяный СТОшник развалил элитную машину клиента

Нетрезвый механик одного из киевских СТО решил покататься на Toyota Land Cruiser. Из-за того, что водитель был под алкоголем, машина влетела в отбойник.

Произошла авария ночью 16 сентября на Окружной дороге. По предварительным данным, злоумышленник угнал машину, которую владелец привез на ремонт в СТО.

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В результате инцидента механик станции техобслуживания очень пострадал. Машину он разбил почти полностью.

Больше сотни тысяч на восстановление



В Toyota даже вылетело заднее стекло / Фото "Киева Оперативного"

По предварительным данным, мужчина на чужом авто на немалой скорости ударился в отбойник. Из-за этого в машине сработали подушки безопасности, однако водитель получил серьезные травмы.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Медики выяснили, что во время ДТП механик находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали медики скорой и патрульные, которые вызвали следственную группу.

Правоохранители составили в отношении водителя протокол о совершении аварии и нетрезвом вождении. За это мужчине грозит штраф в больше чем 17 тысяч гривен, а также до года лишение прав.

За угон автомобиля злоумышленника могут наказать уже значительно жестче – от 17 000 до 20 400 гривен или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет. Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрено лишение свободы на тот же срок.

Также мужчину могут обязать восстановить транспортное средство. Это может стоить огромных средств.