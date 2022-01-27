Омикрон набирает обороты: в Госпродпотребслужбе рассказали, каких еще ограничений ожидать

Несмотря на стремительное распространение штамма коронавируса Омикрон, в Киеве не планируют вводить жесткие карантинные ограничения. В то же время контроль за учреждениями с детскими и подростковыми коллективами усилят.

Об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан. По его словам, особая опасность нового вида COVID-19 заключается в том, что он активно поражает детей и подростков. А именно они являются движущей силой эпидемиологического процесса.

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Рубан подчеркнул, что сейчас власти столицы сосредоточатся на организации строгого контроля таких заведений, как:

детсады;

школы;

вузы;

общежития.

Сегодня Киев находится в желтой зоне и, несмотря на высокие показатели заболеваемости лабораторно подтвержденных случаев, показатель госпитализаций – самый низкий. Город Киев готов к развертыванию дополнительных коек,

– заверил глава Госпродпотребслужбы города.

Как болеет Киев

За последние сутки в Киеве зафиксировали 2 012 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 26 января заболевших в столице было 1 919, а 25 января – 1 589. Неделю назад, 20 января, количество киевлян, зараженных коронавирусом, составило 1 409 человек.



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