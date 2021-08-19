Организаторы объяснили, зачем установили советские декорации перед портретами Небесной Сотни

Инсталляция в советском стиле на Аллее Героев Небесной Сотни должна была быть частью постановки об истории Украины. А установили ее перед портретами погибших для того, чтобы получить нужные кадры.

По словам организаторов мероприятия, идеей постановки был "пролет" сквозь всю историю Украины со времен Киевской Руси до наших дней. При этом власти столицы якобы информировали о монтаже декораций.

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Для постановки хотели оборудовать локации, посвященные различным периодам истории – казачеству, Голодомору, Чернобыльской трагедии, провозглашению независимости, победам украинских спортсменов и революциям.

Хотели создать самый эмоциональный момент

Организаторы говорят,что реконструкция событий Революции Достоинства должна была стать ключевым моментом. При этом с помощью "субъективной камеры" хотели перевести взгляд зрителей от инсталляции на мемориал погибшим.

Это место в центре Киева было выбрано именно потому, что мы хотели подчеркнуть важность улицы Институтской для исторической памяти украинцев,

– подчеркнули организаторы.

Один из членов креативной группы отметил, что в комнате в советском стиле "обычная украинская семья" должна была смотреть трансляцию провозглашения Акта независимости.

По соседству болельщик должен был радоваться победе киевского "Динамо".

Рядом с автоматами с газировкой должна была звучать "Червона рута".

Впрочем, идею организаторов мероприятия ко Дню Независимости никто не оценил. Граждан появление инсталляции возмутило, а активисты ее вообще развалили. Впоследствии остатки декораций убрали коммунальщики.