Часть Киевщины осталась без газа в результате вражеского обстрела

В результате ночного обстрела на Обуховщине временно остановлено газоснабжение в 6 населенных пунктах и отопление в многоквартирных домах. Всего без услуг осталось более 27 тысяч абонентов.

Киевщина продолжает оправляться от ночного обстрела. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил, что часть области осталась без газа.

Что известно о прекращении газоснабжения?

В результате ночной атаки на Обуховщине без газоснабжения остались 6 населенных пунктов: Украинка, Веремье, Жуковцы, Триполье, Халепье и Щербаковка. В целом это коснулось 7 911 абонентов, большинство из которых проживает в Украинке. Специалисты прогнозируют восстановление газоснабжения в течение двух суток.

Из-за обстрелов в Украинке временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для 8 367 абонентов. Частично отопление отсутствует и в Обухове: повреждена котельная, отопление прекращено в 64 домах для 9 689 абонентов. Коммунальщики работают над восстановлением теплоносителя.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах в целом обесточены около 4 600 абонентов, энергетики работают над подключением. В то же время услуги централизованного водоснабжения во всех общинах области предоставляются в штатном режиме.

