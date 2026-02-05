У части Киева света будет больше: графики изменят из-за уничтожения Дарницкой ТЭЦ

5️ февраля состоялось очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области. По результатам совещания в части столицы будет больше света.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Где в Киеве будет больше света?

Сейчас наиболее сложной зоной в Киеве остается район, который питала Дарницкая ТЭЦ-4.

Восстановление теплоснабжения там в ближайшее время не будет.

Поэтому энергетики пытаются обеспечить улучшенные графики электроснабжения,

– отметили в Минэнерго.

Всего 5 февраля над восстановлением света в городе работали 64 ремонтные бригады.

Также продолжается работа по установке и запуску когенерационных газовых установок. Вскоре планируется запуск установок мощностью 9 МВт и 18 МВт.

"Вместе с запуском критически важным вопросом остается обеспечение физической защиты этих объектов", – отмечают в министерстве.

Кроме того, ближайшие дни в Украину доставят 596 тонн гуманитарной помощи, в частности трансформаторы, изоляторы, генераторы и другое критически важное оборудование. Все это передадут энергокомпаниям, органам местной власти и на объекты критической инфраструктуры по всей стране.

