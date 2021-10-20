Отопление в домах Киева будут включать не для всех: заместитель Кличко рассказал подробности

Дома киевлян начнут централизованно прогревать с 23 октября. Однако этот процесс будет занимать несколько дней, поэтому сразу отопление получат далеко не все.

Как отметил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, процесс запуска отопительного сезона займет больше недели. Поэтому, несмотря на наступление холодов, в некоторых домах жителей столицы может не быть тепла до конца октября.

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По словам чиновника, все предприятия, которые производят тепло, имеют достаточно запасов газа и угля.

Действовать будут по графику

Пантелеев отметил, что отопительный сезон в Киеве начался еще с 1 октября, когда тепло дали в социальных, учебных и медицинских учреждениях.

С 23 октября Киев войдет в полноценный режим теплоподачи. Однако сделать это одновременно для 10 тысяч многоэтажек коммунальщики физически не могут.

Более 3 тысяч километров теплосетей будут заполнять постепенно, по графику. Каждый день к теплу будут подключать примерно одинаковое количество домов.

Заместитель Кличко заявил, что Киев готов к отопительному сезону. Коммунальщики провели испытания всех линий теплосетей и заменили 70 километров магистралей, чтобы минимизировать возможность прорывов во время холодного времени года.