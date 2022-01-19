Пацаны без трусов остались: российский рэпер хотел провезти в Украину 20 кг нижнего белья.
Источник:24 канал
Российский музыкант Дмитрий Гусаков, более известный как Goody, пытался завезти на территорию Украины контрабандную партию мужских трусов, но его поймали. Произошел инцидент 18 января в аэропорту "Борисполь".
Популярный среди подростков рэпер хотел не растаможивать целых 20 килограммов трусов собственного бренда. Белье злоумышленник привез якобы по заказу фанатов.
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Впрочем, совершить преступление россиянину не удалось, поскольку его задержали правоохранители. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.
Часто катается в Киев
Рэпера Goody задержали на границе с контрабандой / Скриншот из соцсетей
- 18 января во время прохождения паспортного контроля в аэропорту рэпер отправился по зеленому коридору. Таможенники и пограничники решили выяснить, что везет мужчина.
- Внутри огромного чемодана правоохранители нашли кучу продукции бренда с нецензурным названием Big Di*k Club.
- Поскольку представитель страны-агрессора нарушил таможенные нормы, трусы у него изъяли.
- Факт преступления задокументировали работники таможенного поста "Борисполя".
Россиянин нарушил и недоволен / Скриншот из соцсетей
Судя по инстаграму "звезды", россиянин регулярно посещает Украину и Киев, где снимает клипы и тусуется, а 21 февраля Goody планирует в столице концерт.
Впрочем, поскольку контрабандист-неудачник нарушил украинские законы, пограничники вполне могли запретить ему въезд в наше государство. Выступление рэпера может не состояться.
24 канал пытался получить комментарий по поводу инцидента у работников таможни и пограничной службы, однако пока на телефонные звонки не отвечают.