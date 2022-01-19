Пацаны без трусов остались: российский рэпер хотел провезти в Украину 20 кг нижнего белья.

Российский музыкант Дмитрий Гусаков, более известный как Goody, пытался завезти на территорию Украины контрабандную партию мужских трусов, но его поймали. Произошел инцидент 18 января в аэропорту "Борисполь".

Популярный среди подростков рэпер хотел не растаможивать целых 20 килограммов трусов собственного бренда. Белье злоумышленник привез якобы по заказу фанатов.

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Впрочем, совершить преступление россиянину не удалось, поскольку его задержали правоохранители. Об этом он рассказал на своей странице в соцсетях.

Часто катается в Киев



Рэпера Goody задержали на границе с контрабандой / Скриншот из соцсетей

18 января во время прохождения паспортного контроля в аэропорту рэпер отправился по зеленому коридору. Таможенники и пограничники решили выяснить, что везет мужчина.

Внутри огромного чемодана правоохранители нашли кучу продукции бренда с нецензурным названием Big Di*k Club.

Поскольку представитель страны-агрессора нарушил таможенные нормы, трусы у него изъяли.

Факт преступления задокументировали работники таможенного поста "Борисполя".



Россиянин нарушил и недоволен / Скриншот из соцсетей

Судя по инстаграму "звезды", россиянин регулярно посещает Украину и Киев, где снимает клипы и тусуется, а 21 февраля Goody планирует в столице концерт.

Впрочем, поскольку контрабандист-неудачник нарушил украинские законы, пограничники вполне могли запретить ему въезд в наше государство. Выступление рэпера может не состояться.

24 канал пытался получить комментарий по поводу инцидента у работников таможни и пограничной службы, однако пока на телефонные звонки не отвечают.