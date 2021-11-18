Пакет стоимостью 180 тысяч: киевлянин потерял на "Новой почте" посылку с тонной грецких орехов

Киевлянин Александр потерял на "Новой почте" посылку стоимостью 180 тысяч гривен. Речь идет о 1 тонне грецких орехов. Вместо мужчины посылку забрал кто-то другой. Киевлянин отмечает, что досадная ситуация не произошла бы, если бы работники "Новой почты" проверяли документы.

Мужчина уже несколько дней обращается в "Новую почту", чтобы работники дали ему видео из отделения, но пока результата нет. Об инциденте пользователь Sasha Toje сообщил на странице "Новой почты" 16 ноября.

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Требует компенсации

Александр рассказал, что работник отделения "Новой почты" не проверил документы перед выдачей посылки. Поэтому ее забрал другой неизвестный человек. Клиент требует у компании компенсации убытков, а это – 180 тысяч гривен.

Он возмущен из-за правил получения записей с камер наблюдения. Мужчина обратился сначала в полицию, чтобы они предоставили записи. Так, по его мнению, был бы хоть какой-то шанс найти злоумышленника и номерные знаки его авто. Однако, по словам клиента, компания передает видео только по официальному запросу на юридический адрес, но уже в течение 5 дней он ничего не получил.

Люди в комментариях поддержали мужчину и говорят, что это не единственный такой случай. Одна из пользовательниц рассказывает, что таким образом ее дочь потеряла телефон.

Что говорят в "Новой почте"

В комментарии под заметкой компания "Новая почта" пишет, что они уже подали запрос к коллегам из Службы безопасности и ждут ответ. Как только фирма получит ответ, то сразу сообщит Александру. Они просят его еще немного подождать.

Текст сообщения Sasha Toje:

С участием ваших работников украли пакет стоимостью 180 000 гривен. Ваши работники не предоставили никакой информации, которая бы помогла найти преступника и вернуть пакет (видео до сих пор нет, реакции на действия работника, который отдал пакет без проверки документов), прошу вас решить этот эпизод, но в первую очередь компенсировать мне стоимость посылки и доставки.

По идее, как только пришел в отдел и понял, что пакет украли (а это была тонна грецких орехов! ), видео с номерными знаками авто преступника должно было оказаться у полицейских и номер машины передан на гарпун, тогда был бы хоть какой-то шанс кого-то найти. Новая почта сделала другим способом – видео выдают только на официальный запрос на юридический адрес новой почты, но уже пятый день его не передали.

Очевидно, что с такими правилами невозможно кого-то поймать, а клиенты должны понимать, что безопасность посылки на нулевом уровне.