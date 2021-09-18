Пассажирка оказалась в багажнике: на Киевщине в ужасном ДТП погибли 3 человека
Источник:Нацполиция
На трассе вблизи выезда из Белой Церкви 18 сентября Cherry Amulet попал в ДТП. В результате погибли 3 пассажира автомобиля.
Вечером 18 сентября в полицию поступило сообщение об аварии, которая произошла на трассе вблизи выезда из города Белая Церковь в направлении села Дрозды.
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Детали смертельной аварии
На место инцидента сразу прибыла группа патрульных. Медики рассказали полицейским, что в результате ДТП погибли 3 человека.
По словам 72-летнего водителя автомобиля Cherry Amulet, он не справился с управлением и съехал в кювет. Там автомобиль столкнулся с деревом.
На Киевщине произошла смертельная авария / Фото Нацполиции
Удар был настолько сильным, что одна из пассажирок оказалась в багажном отделении автомобиля. К сожалению, женщина погибла на месте происшествия. Ее личность до сих пор устанавливают правоохранители.
Среди погибших также 72-летняя жена водителя и его 71-летний товарищ.
Следователи отметили, что определят правовую квалификацию инцидента позже.
В результате ДТП пассажирка оказалась в багажнике / Фото Нацполиции
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