"Перегнули палку": пассажиры такси, устроившие скандал из-за языка, извинились перед водителем

Мужчина и женщина, которые рассказывали таксисту о том, как ненавидят украинский язык, а также о своем "блатном происхождении", извиняются за свой поступок. Сделали это они после огласки инцидента.

Как выяснили журналисты ТСН, водитель Анатолий в полицию насчет разжигания вражды обращаться не собирается. Однако удалить запись из сети уже невозможно. Даже учитывая "раскаяние" пассажиров.

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Таксист говорит, что подобный случай произошел с ним впервые за 3 года работы.

Ругались между собой

По словам мужчины, семейная пара не проехала и километра.

После того, как пассажиры сели в салон, мужчина начал задавать таксисту кучу вопросов, а тот терпеливо отвечал. Впоследствии с заднего сиденья женщина выдавила фразу о ненависти к украинскому языку.

Реагируя на это, водитель остановил машину и потребовал, чтобы пассажиры вышли из нее. Так начинался конфликт.

На таксиста кричали, угрожали ему избиением и унижали.

Кончилось все тем, что агрессивный мужчина вышел из машины, а его жена осталась. Успокоить женщину попробовал ее муж, однако впоследствии он послал ее куда подальше.

Когда таксист выложил запись скандала в соцсети, видео сразу стало вирусным. После этого женщина позвонила водителю и извинилась за свою реакцию на то, что он разговаривает на украинском.

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