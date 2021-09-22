Переход в желтую зону: новые правила для зрителей в театре русской драмы Леси Украинки в Киеве

22 сентября 2021 , 22:55
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Источник:

фейсбук театра имени Леси Украинки

В Киеве в театре русской драмы имени Леси Украинки будут действовать новые правила для посетителей. Их внедрят 23 сентября в связи с переходом в желтую зону карантина.

С 23 сентября в кинотеатрах запретят принимать зрителей в большом количестве. Также посетителям будут измерять температуру.

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Новые правила в желтой зоне

С начала введения желтой зоны количество посетителей значительно уменьшится. Залы в театрах должны быть заполнены не более чем на две трети мест. Таким образом каждые 2 ряда будут заполнены, а один – пустой.

Посетителей к тому же могут размещать в шахматном порядке в каждом кинозале. Среди новых правил также:

  • посетителям будут измерять температуру на входе бесконтактным путем;
  • находиться в театре можно только в защитных масках;
  • соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
  • занимать в зале только свое место и не пересаживаться;
  • цветы артистам можно передать через администраторов.

Новые правила для посетителей в желтой зоне / Фото из фейсбука театра Леси Украинки

Автор: Марта Кушка