Переход в желтую зону: новые правила для зрителей в театре русской драмы Леси Украинки в Киеве
Источник:фейсбук театра имени Леси Украинки
В Киеве в театре русской драмы имени Леси Украинки будут действовать новые правила для посетителей. Их внедрят 23 сентября в связи с переходом в желтую зону карантина.
С 23 сентября в кинотеатрах запретят принимать зрителей в большом количестве. Также посетителям будут измерять температуру.
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Новые правила в желтой зоне
С начала введения желтой зоны количество посетителей значительно уменьшится. Залы в театрах должны быть заполнены не более чем на две трети мест. Таким образом каждые 2 ряда будут заполнены, а один – пустой.
Посетителей к тому же могут размещать в шахматном порядке в каждом кинозале. Среди новых правил также:
- посетителям будут измерять температуру на входе бесконтактным путем;
- находиться в театре можно только в защитных масках;
- соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;
- занимать в зале только свое место и не пересаживаться;
- цветы артистам можно передать через администраторов.
Новые правила для посетителей в желтой зоне / Фото из фейсбука театра Леси Украинки