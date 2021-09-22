З 23 вересня в кінотеатрах заборонять приймати глядачів у великій кількості. Також відвідувачам будуть вимірювати температуру.
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Нові правила в жовтій зоні
З початку введення жовтої зони кількість відвідувачів значно зменшиться. Зали в театрах мають бути заповненні не більш ніж на дві третини місць. У такий спосіб кожні 2 ряди будуть заповнені, а один – пустий.
Відвідувачів до того ж можуть розміщувати у шаховому порядку в кожному кінозалі. Серед нових правил також:
- відвідувачам вимірюватимуть температуру на вході безконтактним шляхом;
- перебувати в театрі можна лише в захисних масках;
- дотримуватись соціальної дистанції 1,5 метра;
- займати в залі лише своє місце і не пересідати;
- квіти артистам можна передати через адміністраторів.
Нові правила для відвідувачів у жовтій зоні / Фото з фейсбуку театру Лесі Українки