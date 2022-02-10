Пьяный водитель возле Киева побил 5 автомобилей

В Борисполе мужчина с признаками опьянения на автомобиле Mazda повлек 2 аварии. Полицейские сообщили, что никто не пострадал.

ДТП произошло вечером 9 февраля на улице Головатого. По информации полицейских, водитель наехал на припаркованные автомобили Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ.

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Как вел себя водитель

Правоохранители отметили, что во время общения с водителем Mazda были заметны признаки алкогольного опьянения, но пройти тест на содержание спиртного тот отказался. Мужчина кричал, был агрессивным и не реагировал на любые просьбы.

Что сделали полицейские

Водителя привезли в отделение полиции. На него составили несколько протоколов:

два протокола за нарушение ПДД, повлекшее ДТП;

за оставление места ДТП;

за управление в состоянии опьянения;

за хулиганство.

Кроме этого, вынесли постановление за управление транспортным средством без водительского удостоверения. Сейчас водителю запретили ездить на автомобиле.

Еще одно ДТП в Борисполе

Возле аэропорта "Борисполь" 26 января произошла авария. Автомобиль с людьми, любовавшимися взлетом самолетов, перевернулся. Это произошло из-за того, что водитель Mercedes-Benz Vito не справился с управлением и выехал за дорогу.

Текст публикации патрульной полиции Киевской области

Патрульные составили административные материалы на водителя с признаками опьянения, который совершил два ДТП.

Вчера около 22 часов бориспольские инспекторы получили вызов на улицу Головатого, где сообщалось ДТП.

Прибыв по указанному адресу, патрульные установили, что водитель транспортного средства Mazda совершил наезд на припаркованные автомобили: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Пострадавшие отсутствуют.