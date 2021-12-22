В платной камере Лукьяновского СИЗО ножом подрезали заключенного

Чрезвычайный инцидент произошел в одной из камер повышенного комфорта в Лукьяновском следственном изоляторе в Киеве. Один из заключенных СИЗО с ножом напал на другого.

По словам адвоката Дарьи Шевченко, потерпевшим оказался задержанный Максим Кириченко. Мужчина заплатил за пребывание в платной камере 12 тысяч гривен.

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К пострадавшему якобы почти сразу начал приставать сосед по камере.

Заставили писать заявление о самостоятельных повреждениях

Как утверждает юрист, инцидент произошел посреди декабря. Сокамерник якобы высказывал к ее подзащитному надуманные претензии.

Во время разборок злоумышленник вроде бы несколько раз ударил Кириченко ножом по руке.

Как именно у нападавшего появился запрещенный в следственном изоляторе предмет, неизвестно.

Адвокат говорит, что за 3 дня потерпевшего заставили написать заявление, согласно которому он сам нанес себе повреждения.

Кроме того, 21 декабря хотели обратиться с жалобой в Департамент исполнения наказаний, но там им якобы ответили, что у них корпоратив и заявления уже не принимаются.

Лишь после угроз адвокатов рассказать об инциденте журналистам жалобу у них приняли.

Смотрите видео об узнике, которого порезали в Лукьяновском СИЗО: