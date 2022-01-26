По 40 звонков в день: киевляне массово записываются в территориальную оборону

Бойцы территориальной обороны Киева в последние дни едва успевают отвечать на все звонки потенциальных защитников столицы. Лишь 24 числа в подразделение позвонили 40 человек. Все они интересовались тем, как записаться в тероборону.

По словам заместителя директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаила Щербины, по состоянию на 26 января подразделение территориальной обороны Киева состоит из 400 человек. Еще 200 заканчивают процедуру оформления документов.

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Еще месяц назад в территориальную оборону звонили не более 10 жителей столицы за день, а полгода назад – по одному лицу.

Желающих защищать Киев все больше

По словам Щербины, все, кто записался в территориальную оборону, проходят фактически еженедельную подготовку. Около 200 человек эту стадию придется догонять, поскольку они лишь оформляют документы в территориальных центрах комплектования.

В КГГА работает горячая линия, позвонить в которую может каждый. Затем желающих записаться в тероборону направляют к командиру батальона в районе проживания или работы.

Уже на месте будущему контрактеру окажут помощь для прохождения комиссий и справок.

Кроме центральной горячей линии в каждом батальоне теробороны есть своя горячая линия для набора добровольцев.

Как идет подготовка территориальной обороны в Киеве

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Резервистов территориальной обороны в столице, согласно штату, может быть более 3 тысяч человек. Из них состоит 112 отдельная бригада территориальной обороны Украины, которая находится в составе оперативного командования "Север". В составе батальона есть штаб, а также 6 батальонов, распределенных по районам столицы. Кроме того, у бригады есть рота контрдиверсионной борьбы, а также роты связи, инженерно-саперная, материально-технического обеспечения и минометная батарея.

Сейчас резервисты живут обычной жизнью, но параллельно с этим проходят тактическую и медицинскую подготовку для участия в непосредственных боевых действиях и охране стратегически важных объектов.