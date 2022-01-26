Россияне проводят маневры по использованию химического оружия и проверяют ракетные комплексы "Искандер-М". Участие в учениях уже приняли около 500 военных страны-оккупанта.
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"Искандеры" способны нести ядерное оружие
Российские войска могут проводить тренировки для ведения химической войны из-за высокой напряженности по поводу опасений вторжения в Украину. Предполагают, что кадры, снявшиеся во время учений, были в местах "зараженных боевыми ядовитыми веществами".
Оккупанты якобы еще готовят оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Ранее ракетные комплексы уже прошли проверку "боевой готовности" в граничащем с Украиной Западном военном округе. Ракеты такого типа способны нести ядерное оружие, у них малая дальность с разделяемыми боеголовками.
Искандеры также укомплектованы боеголовками кассетных боеприпасов, боеголовками усиленного действия с объемным взрывчатым веществом, осколочно-фугасными боеголовками и боеголовками проницаемого действия для разрушения бункеров.
Вероятно, целью таких маневров может быть проверка "слаженности действий военнослужащих".
Россия проводит военные учения: смотрите видео
Российские войска возле границ Украины
- Командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия разместила около 54 боевых тактических групп. Также Россия разместила 36 "Искандеров" средней деятельности.
- Мировые политики изо дня в день составляют новые прогнозы о возможной дате начала вероятного нападения России на Украину. В частности, в США считали, что это может произойти с середины января по середину февраля.
- Аналитики Conflict Intelligence Team заявляли, что Россия перекинула свою военную технику и армейцев в Брянскую область. Этот регион граничит с Украиной и Беларусью.