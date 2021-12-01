По Киеву пронеслась мощная метель: яркие фото и видео
Источник:24 канал
Настоящая стихия обрушилась на Киев днем 1 декабря. В некоторых районах города шел сильный снег с ветром, однако продолжалось это совсем недолго.
Настоящая зима посетила Киев лишь на несколько минут. Как утверждают жители столицы, снегопад начался около 16.30 и закончился примерно через 10 минут.
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За это время земля лишь немного успела покрыться белым полотном.
Коммунальщики уже отправились
Снег в парке Шевченко / Фото Валентины Полищук
- Короткая снежная буря прошла на Осокорках, Куреневке, Харьковском и Минском массивах, а также частично в центре Киева.
- Местами из-за вьюги видимость упала до 50 метров, а водителям пришлось снизить скорость, чтобы не попасть в ДТП.
- Закончилась стихия так же быстро, как и началась. По состоянию на 16:00 о метели в Киеве напоминают лишь немного заснеженные крыши домов и автомобилей.
Метель в Киеве длилась очень недолго / Фото Валентины Полищук
Хотя снег на дорогах города мгновенно растаял, коммунальные автомобили все же отправились обрабатывать проезжие части противогололедными средствами.
Снег лишь немного успел укрыть землю / Фото ТСН
Смотрите видео метели в Киеве: