Победительница Miss Ukraine Universe Анна Неплях второй раз за неделю попала в ДТП

Модель из Днепра ехала в такси в Киеве, которое попало в аварию на мосту. Ранее Анна Неплях разбила свой Mercedes.

Об инциденте Мисс Украина – Вселенная рассказала в инстаграме. Авария произошла 13 февраля в Киеве на мосту.

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Автопроисшествие в Киеве

По словам 27-летней модели, она ехала на пассажирском сиденье в такси, когда произошло столкновение. В машину врезался грузовик на мосту в Киеве.

В этот период столичные дороги были в пробках, так что ждать другой автомобиль было бы долго. К счастью, девушку подобрали другие водители, которые и подвезли в нужном направлении.

В киевское такси врезался грузовик на мосту / Фото из сторис

Анна Неплях не пострадала после происшествия. Она даже пошутила, что нужно остановиться тому, кто ее "сглазил".

Подписчики в соцсетях порекомендовали девушке сбавить темп жизни. Мол, нужно взять себе выходной, отдохнуть и поразмышлять над происходящим вокруг.

В соцсетях Анне Неплях предложили взять выходной и отдохнуть / Скриншот из сторис

Другая авария с Анной Неплях

. Украинская модель Анна Неплях родом из Днепра. Победила в конкурсе "Мисс Украина – Вселенная" 2021 и "Мисс Интерконтиненталь Украина" 2017 года.

Miss Ukraine Universe 2021 недавно разбила в Киеве свой Mercedes. Инцидент произошел 8 февраля, об этом девушка рассказала в своем инстаграме.

Анна Неплях разбила авто за почти 2 миллиона в Киеве / Скриншот из сторис блогера

Как заметила Анна Неплях, она как раз разворачивала автомобиль, но зацепилась бампером. В результате маневра бампер в автомобиле за почти 2 миллиона гривен оторвался.

Впоследствии автомобиль забрал эвакуатор. Модель призналась, что "кайфует за рулем", но вождение – не ее стихия.

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