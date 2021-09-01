Почти 34 градуса: какой августовский день был самым жарким в Киеве
В Киеве средняя температура в августе составила +21,1 градуса. Это почти на градус больше климатической нормы. Исследователи говорят, что самым жарким было 17 августа. Температура в этот день достигла +33,4.
Об итогах погоды в августе сообщили 1 сентября. Кроме температуры воздуха, проанализировали еще количество осадков.
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Дождей выпало чрезмерно
По исследованиям климатологов, самый теплый день в месяце – 17 августа. После полудня температура там поднялась до +33,4 градуса тепла. Холодное всего было 27 августа. Температура воздуха в этот день составляла всего +13,6.
Средняя температура за месяц – +21,1 градуса тепла, превышает норму на 0,7 градуса.
По осадкам в августе, то дождя здесь выпало больше нормы. На проспекте Науки, 37 зафиксировали аж 65 миллиметров дождя. Это – 116% климатической нормы.
Погода в Киеве: последние новости
- В Киеве 30 августа был сильный ливень. На левом берегу "лил" дождь, а вот на правом – была гроза с градом и молнией.
- В результате непогоды частично затопило станцию метро "Героев Днепра". Ее временно закрыли.
- Также в Подольском районе из-за грозы произошел пожар. Молния попала в дерево рядом с кафе.
- Многие деревья попадали на авто и маршрутки. К счастью, никто из людей не пострадал.