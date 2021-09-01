Почти 34 градуса: какой августовский день был самым жарким в Киеве

В Киеве средняя температура в августе составила +21,1 градуса. Это почти на градус больше климатической нормы. Исследователи говорят, что самым жарким было 17 августа. Температура в этот день достигла +33,4.

Об итогах погоды в августе сообщили 1 сентября. Кроме температуры воздуха, проанализировали еще количество осадков.

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Дождей выпало чрезмерно

По исследованиям климатологов, самый теплый день в месяце – 17 августа. После полудня температура там поднялась до +33,4 градуса тепла. Холодное всего было 27 августа. Температура воздуха в этот день составляла всего +13,6.

Средняя температура за месяц – +21,1 градуса тепла, превышает норму на 0,7 градуса.

По осадкам в августе, то дождя здесь выпало больше нормы. На проспекте Науки, 37 зафиксировали аж 65 миллиметров дождя. Это – 116% климатической нормы.

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