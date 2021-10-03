Почти тысяча человек в Киеве прошли Маршем памяти жертв Бабьего Яра
Источник:Укринформ
Чтобы почтить память невинно убитых в Бабьем Яру, как и каждый год, прошел Марш памяти. Люди прошли по дороге, по которой в сентябре 1941 года шли на смерть евреи Киева.
Около 800 человек собрались в колонну в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь". Оттуда колонна двинулась в сторону Бабьего Яра.
Посмотрите К годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру: Институт нацпамяти обнародовал социальный ролик
Марш памяти жертв Бабьего Яра
Участники марша приехали из разных городов Украины – Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Черновцов, а также из Германии. Также на мероприятие прибыли представители дипломатических учреждений.
Сегодня Марш памяти проходит уже шестой год. Мы пройдем от кинотеатра "Киевская Русь" до Бабьего Яра. Это тот путь, которым шли киевляне, которых вели в 1941 году,
– рассказал автор идеи и соорганизатор марша Евгений Городецкий.
Марш памяти в Киеве 3 октября / Фото Укринформа
Трагедия в Бабьем Яру: что стоит знать
- В течение 29 – 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру немцы расстреляли более 33 тысяч людей. Расстрелы и захоронения продолжались и до 1943 года.
- Бабий Яр стал братской могилой и символом Холокоста в Украине. По разным оценкам, в течение Второй мировой войны там погибли от 100 до 150 тысяч человек.
- Служба безопасности Украины открыла архив со страшными воспоминаниями о Бабьем Яре. Киевлянка Надежда Горбачева, в частности, поделилась жуткими подробностями.
- Ради памяти убитых в Киев в начале октября приедет президент Израиля Ицхак Герцог. Это его первый визит в Украину.