Близько 800 осіб зібралися у колону в районі метро Лук'янівська біля кінотеатру "Київська Русь". Звідти колона рушила у бік Бабиного Яру.

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Марш пам'яті жертв Бабиного Яру

Учасники маршу приїхали з різних міст України – Запоріжжя, Миргорода, Брацлава, Вінниці, Білої Церкві, Житомира, Чернівців, а також із Німеччини. Також на захід прибули представники дипломатичних установ.

Сьогодні Марш памʼяті відбувається вже шостий рік. Ми пройдемо від кінотеатру "Київська Русь" до Бабиного Яру. Це той шлях, яким йшли кияни, яких вели у 1941 році,

– розповів автор ідеї і співорганізатор маршу Євген Городецький.

Марш пам'яті у Києві 3 жовтня / Фото Укрінформу

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