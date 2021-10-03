Близько 800 осіб зібралися у колону в районі метро Лук'янівська біля кінотеатру "Київська Русь". Звідти колона рушила у бік Бабиного Яру.
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Марш пам'яті жертв Бабиного Яру
Учасники маршу приїхали з різних міст України – Запоріжжя, Миргорода, Брацлава, Вінниці, Білої Церкві, Житомира, Чернівців, а також із Німеччини. Також на захід прибули представники дипломатичних установ.
Сьогодні Марш памʼяті відбувається вже шостий рік. Ми пройдемо від кінотеатру "Київська Русь" до Бабиного Яру. Це той шлях, яким йшли кияни, яких вели у 1941 році,
– розповів автор ідеї і співорганізатор маршу Євген Городецький.
Марш пам'яті у Києві 3 жовтня / Фото Укрінформу
Трагедія у Бабиному Яру: що варто знати
- Протягом 29 – 30 вересня 1941 року у Бабиному Яру німці розстріляли понад 33 тисячі людей. Розстріли й поховання продовжувались й до 1943 року.
- Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні. За різними оцінками, протягом Другої світової війни там загинули від 100 до 150 тисяч людей.
- Служба безпеки України відкрила архів зі страшними спогадами про Бабин Яр. Киянка Надія Горбачова, зокрема, поділилася моторошними подробицями.
- Задля вшанування пам'яті вбитих у Київ на початку жовтня приїде президент Ізраїлю Іцхак Герцог. Це його перший візит в Україну.