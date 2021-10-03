Около 800 человек собрались в колонну в районе метро Лукьяновская возле кинотеатра "Киевская Русь". Оттуда колонна двинулась в сторону Бабьего Яра.

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Марш памяти жертв Бабьего Яра

Участники марша приехали из разных городов Украины – Запорожья, Миргорода, Брацлава, Винницы, Белой Церкви, Житомира, Черновцов, а также из Германии. Также на мероприятие прибыли представители дипломатических учреждений.

Сегодня Марш памяти проходит уже шестой год. Мы пройдем от кинотеатра "Киевская Русь" до Бабьего Яра. Это тот путь, которым шли киевляне, которых вели в 1941 году,

– рассказал автор идеи и соорганизатор марша Евгений Городецкий.

Марш памяти в Киеве 3 октября / Фото Укринформа

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