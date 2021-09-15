Под Киевом в газопровод провалился грузовик с песком

Грузовик с заполненным кузовом частично провалился под землю в селе Чабаны Киевской области из-за провала асфальтового покрытия дороги. Авария случилась на участке, под которым проходит магистральный газопровод.

Эвакуировать грузовик пришлось спасателям коммунального предприятия "Киевская служба спасения". Сложность задачи сотрудников ГСЧС заключалась в том, что кузов транспортного средства был заполнен песком.

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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Провалилась вместе с люком

Чрезвычайное происшествие произошло в Чабанах около 23:00 14 сентября на улице Машиностроителей, 6.

По предварительным данным, водитель грузовика наехал на люк, но асфальт в этом месте треснул и провалился.

Транспортное средство частично оказалось под землей и выехать без помощи уже не смогло.

Спасатели быстро деблокировали машину из люка с помощью экскаватора.

После того как грузовик выехал, за дело взялись работники аварийной газовой службы. Они проверили магистраль на предмет повреждения газопровода и выяснили, что этой неприятности не произошло.

Залатали ли сейчас дыру на дороге коммунальщики, неизвестно.

Смотрите фото с места провала грузовика в магистральный газопровод под Киевом / Фото КАРС: