Евакуйовувати вантажівку довелося рятувальникам комунального підприємства "Київська служба порятунку". Складність завдання надзвичайників полягала у тому, що кузов транспортного засобу був заповнений піском.

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На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Провалилася разом із люком

Надзвичайна подія сталася у Чабанах близько 23:00 14 вересня на вулиці Машинобудівників, 6.

За попередніми даними, водій вантажівки наїхав на люк, але асфальт у цьому місці тріснув та провалився.

Транспортний засіб частково опинився під землею та виїхати без допомоги вже не зміг.

Рятувальники швидко деблокували автівку з люка за допомогою екскаватора.

Після того, як вантажівка виїхала, за справу взялися працівники аварійної газової служби. Вони перевірили магістраль на предмет пошкодження газопроводу та з'ясували, що цієї неприємності не сталося.

Чи залатали зараз дірку на дорозі комунальники, невідомо.

Дивіться фото з місця провалу вантажівки у магістральний газопровід під Києвом / Фото КАРС: