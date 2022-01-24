Под Киевом иностранец выставил жену с ребенком на мороз и взял в заложники дочь

Спецназовцам полиции пришлось брать штурмом дом в Святопетровском Киевской области, где гражданин Франции жил с женой и двумя детьми. После ссоры с женщиной мужчина выгнал ее и 4-летнего ребенка на улицу.

Сам злоумышленник закрылся внутри вместе с двухлетней девочкой. Когда же полицейские прибыли на вызов о семейном насилии, мужчина начал угрожать им винтовкой.

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Из-за угрозы жизни ребенка и самим правоохранителям на место происшествия прибыли бойцы КОРДа.

Могут приговорить к пожизненному



Иностранец закрылся в доме с двухлетней дочкой / Фото полиции Киевской области

Инцидент произошел ночью 24 января в частном доме гражданина Франции в Святопетровском Киевской области.

После ссоры с женой злоумышленник оставил ее в опасности на морозе вместе с 4-летним ребенком. Двухлетнюю дочь он фактически взял в заложники.

Чтобы задержать мужчину, правоохранители ввели полицейскую спецоперацию, во время которой нарушителя задержали.

Семья злоумышленника смогла попасть в дом через час после того, как женщина вызвала полицию.



31-летнему французу грозит пожизненное / Фото полиции Киевской области

Во время документации преступления следователи нашли в помещении, где жил мужчина, немало оружия, два арбалета и 14 газовых баллончиков. Действия злоумышленника квалифицировали как семейное насилие и угрозы жизни полицейским. За это задержанного могут приговорить к 15 годам лишения свободы или пожизненному заключению.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре мужчине должны объявить о подозрении и избрать меру пресечения.

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