Сам зловмисник зачинився всередині разом з двохрічною дівчинкою. Коли ж поліцейські прибули на виклик про сімейне насильство, чоловік почав погрожувати їм гвинтівкою.

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Через загрозу життю дитини та самим правоохоронцям на місце події прибули бійці КОРДу.

Можуть засудити до довічного



Іноземець закрився в будинку з двохрічною донькою / Фото поліції Київської області

Інцидент стався вночі 24 січня у приватному будинку громадянина Франції у Святопетрівському Київської області.

Після сварки з дружиною зловмисник залишив її у небезпеці на морозі разом з 4-річною дитиною. Двохрічну доньку він фактично взяв у заручники.

Аби затримати чоловіка, правоохоронці ввели поліцейську спецоперацію, під час якої порушника затримали.

Сім'я зловмисника змогла потрапити до домівки через годину після того, як жінка викликала поліцію.



31-річному французу загрожує довічне / Фото поліції Київської області

Під час документації злочину слідчі знайшли у приміщенні, де мешкав чоловік, чимало зброї, два арбалети та 14 газових балончиків. Дії зловмисника кваліфікували як сімейне насильство та погрози життю поліцейським. За це затриманого можуть засудити до 15 років позбавлення волі або довічного ув'язнення.

Досудове розслідування продовжується. Незабаром чоловіку мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захід.

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