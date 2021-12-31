Под Киевом из-за гололеда произошла масштабная авария с участием 4 машин
Источник:dtp.kiev.ua
Серьезное ДТП случилось утром 31 декабря на трассе Киев – Одесса. Неподалеку от поселка Глеваха на большой скорости столкнулись между собой 4 легковушки.
В результате мощного столкновения машины повреждены. Пострадавших с повреждениями различной степени тяжести госпитализировали медики скорой.
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На месте происшествия продолжают работать патрульные и следователи, которые будут выяснять все обстоятельства ДТП.
Для проезда осталась одна полоса
- По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения водителями безопасной скорости в условиях опасной дороги.
- Из-за гололеда машины на полном ходу влетели друг в друга, после чего некоторые направились в отбойник.
- По меньшей мере две машины получили очень серьезные повреждения.
По словам свидетелей, после ДТП очевидцы побежали оказывать помощь людям, которые находились внутри машин.
В результате столкновения детали машин разбросало по всей трассе, поэтому движение в направлении Одессы серьезно затруднено. Незаблокированной остается лишь одна полоса. Кроме того, водителям приходится двигаться с очень маленькой скоростью из-за тумана.
Смотрите видео с места масштабного ДТП на Одесской трассе:
Еще одна авария в Глевахе
Утром 31 декабря в поселке городского типа Глеваха неподалеку от места ДТП с 4 машинами произошла еще одна авария. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на покрытой льдом дороге, из-за чего его развернуло. Неуправляемое транспортное средство влетело в легковушку.
Смотрите видео момента столкновения микроавтобуса и легковушки в пгт Глеваха: