Под Киевом в лобовой смертельной аварии погиб мужчина

Под Броварами на Киевщине произошла жуткая автокатастрофа, в которой погиб человек. Трагедия произошла между селами Богдановка и Шевченково днем 11 января.

На место трагедии сразу прибыли следователи и полицейские. Правовая квалификация аварии будет предоставлена после выяснения всех обстоятельств.

К теме На Бориспольщине грузовик снес легковушку: фото с места смертельного ДТП

Водитель вылетел на встречку

47-летний шофер УАЗа не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Там он на скорости врезался в Volkswagen Bora, за рулем которого был 32-летний мужчина.

После удара пассажир УАЗа вылетел из салона.

Он погиб мгновенно от тяжелых травм.

От полученных травм пассажир УАЗа погиб на месте / Фото полиции Киевской области

Авария унесла сразу три жизни: страшная трагедия с такси под Харьковом

! Соблюдение правил дорожного движения может спасти жизнь. Полиция призывает водителей не забывать об этом и ездить осторожно.

Утром 12 января возле поселка Пятихатки под Харьковом произошла жуткая авария с такси. В него врезалась КИА, вылетев на встречную полосу. В результате погибли три человека – водитель такси, водитель КИА и 30-летняя женщина. Двое ее детей были госпитализированы в больницу.

Текст публикации полиции Киевской области:

Полицейские Броварщины устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. 11 января примерно в 13:50 между селами Богдановка и Шевченково 47-летний мужчина, управляя автомобилем УАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Bora под управлением 32-летнего водителя.

В результате происшествия пассажир УАЗ от полученных травм погиб. На месте аварии работали сотрудники следственного управления полиции Киевской области и сотрудники Броварского районного управления полиции.

После установления всех обстоятельств ДТП правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Сотрудники полиции Броварщины призывают водителей быть осмотрительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!