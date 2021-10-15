Под Киевом мужчина сбил ребенка и скрылся

Чрезвычайное происшествие произошло вечером, 14 октября, в Броварах Киевской области. Мужчина на пешеходном переходе сбил девочку, которая переходила дорогу.

После совершения ДТП злоумышленник не оказал потерпевшей помощь и не вызвал скорую. Вместо этого мужчина скрылся с места происшествия.

Смотрите также В Одесской области водитель влетел в постамент танка и погиб

Как только патрульные узнали об аварии, они сразу отправились на поиски водителя-нарушителя.

Поймали в рамках спецоперации



Водитель SEAT сбил девочку на пешеходном переходе / Фото полиции Киевской области

ДТП произошло около 19:00 в Броварах. 12-летняя девочка переходила дорогу в приспособленном для этого месте, когда ее сбил водитель SEAT.

Скорую потерпевшей вызвали свидетели происшествия.

На поиски злоумышленника ориентировали все наряды полиции, а по всей Киевской области ввели специальную операцию.

Впоследствии полицейские нашли машину нарушителя в Борисполе.



45-летнего мужчину задержали в Борисполе / Фото полиции Киевской области

Девочку тем временем госпитализировали в больницу медики скорой. У нее диагностировали травмы различной степени тяжести.

Виновником аварии оказался 45-летний житель Бориспольского района. На месте задержания работали следователи. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, полицейские должны возбудить уголовное дело в отношении ДТП с пострадавшими и оставлении в опасности. Окончательную квалификацию происшествия правоохранители должны определить после того, как врачи сделают вывод о тяжести травм девочки.