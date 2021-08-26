Под Киевом мужчина вонзил стамеску в живот любовнику жены
Источник:24 канал
36-летнего жителя села возле Бородянки Киевской области подозревают в попытке убийства товарища, которого он поймал в постели с собственной женой. Мужчина нанес оппоненту несколько ударов стамеской.
Правоохранители о совершении преступления узнали от врача, который оказывал помощь пострадавшему. Любовника женщины госпитализировали в реанимацию.
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Злоумышленника же задержали.
Находится под домашним арестом
36-летнего мужчину могут посадить на 15 лет / Фото полиции Киевской области
- По данным следствия, житель поселка Качалы вернулся домой и не нашел там свою жену.
- Мужчина решил искать ее по поселку и зашел в дом своего друга.
- Женщину он нашел в объятиях друга, после чего изрядно разозлился.
- Злоумышленник схватил стамеску и несколько раз ударил оппонента в грудь и живот.
Ранения мужчине злоумышленник нанес стамеской / Фото полиции Киевской области
С 4 тяжелыми ранениями пострадавшего госпитализировали в больницу в Бородянке. По факту преступления полицейские открыли уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Если мужчину признают виновным в суде, ему грозит от 7 до 15 лет заключения.