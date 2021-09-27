Под Киевом на пешеходном переходе легковушка сбила пожилую женщину с внуком: жуткие фото
Источник:полиция Киевской области
Водитель Daewoo Lanos наехал на пешеходов, которые переходили дорогу в разрешенном для этого месте. Инцидент произошел утром 27 сентября в селе Великая Дымерка Киевской области.
Свидетели инцидента вызвали на место происшествия медиков скорой и полицейских. 63-летнюю пострадавшую, а также ее внука госпитализировали с места происшествия в местную больницу.
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Какие именно травмы получил школьник, неизвестно.
До 8 лет заключения
- Как предварительно выяснили правоохранители, бабушка с 10-летним внуком переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время их сбила легковушка.
- За рулем Daewoo находился 29-летний житель Великой Дымерки.
- Задержали ли мужчину полицейские, неизвестно. Машину у него изъяли в качестве вещественного доказательства.
По факту аварии с потерпевшими правоохранители открыли уголовное производство. Квалифицировали инцидент как нарушение правил дорожного движения с пострадавшими.
Согласно Уголовному кодексу Украины, если травмы пострадавших будут средней тяжести, виновнику ДТП грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять автомобилями на 3 года после освобождения. Если же повреждения потерпевших окажутся более серьезными, водителю Lanos может грозить от 3 до 8 лет заключения.