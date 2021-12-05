Под Киевом полицейский устроил ДТП, в котором погибли два человека

Возле села Новые Петровцы под Киевом вечером 4 декабря произошло ДТП с участием полицейского. В результате погибли два человека. Еще один пострадавший находится в больнице.

Правоохранители задержали своего 32-летнего коллегу, который стал виновником ДТП. Из-за трагической аварии начали расследование.

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Обстоятельства ДТП

Полицейский за рулем автомобиля Volkswagen Passat около 23:00 врезался в "ЗАЗ-Таврия", в котором находились трое людей. В результате аварии 23-летний пассажир последней погиб от полученных травм на месте, а 22-летняя девушка умерла в больнице. Единственным кто выжил из тех, кто был в "ЗАЗ-Таврии", является 23-летний водитель авто.

Прибывшие на место трагедии правоохранители задержали своего коллегу и отправили на экспертизу для выяснения того, был ли полицейский пьяным за рулем.

Расследование обстоятельств ДТП проводит Государственное бюро расследований. В то же время в полиции заявили, что максимально будут способствовать следствию. Кроме того, в управлении начали служебную проверку в отношении своего сотрудника.

Последние случаи ДТП с правоохранителями

В Киеве двое мужчин напали на 26-летнего правоохранителя. Когда тот пытался убежать от нападавших, то попал под колеса автомобиля и погиб. Правоохранители взяли злоумышленников под стражу.

На Львовщине депутат Мостиского горсовета убегал от полицейских и протаранил 2 автомобиля патрульных. Из-за этого четверо патрульных оказались в больнице.

В Борисполе пьяный мужчина, который был за рулем автомобиля, влетел в машину полицейских. Из-за этого двое правоохранителей получили травмы.

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