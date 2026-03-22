Под Киевом прогремели взрывы: область под атакой "Шахедов"

Были очень громко на Киевщине после полуночи 22 марта. Известно, что в этот момент в области наблюдали вражеские "Шахеды".

О взрывах в пригороде Киева сообщили местные телеграм-каналы. Пока официальной информации нет.

Что известно о взрывах под Киевом?

Тревогу на Киевщине объявили еще в 23:36 21 марта. "Красным" был Броварской район. Впоследствии угроза распространилась по области и дошла до столицы. В Киеве загудели сирены в 23:49.

Сразу же после этого Воздушные силы предупредили, что БПЛА приближается к Броварам. Правда, движется он в направлении Киева. По данным мониторинговых ресурсов это дрон был локально потерян.

Через некоторое время появилась информация о еще по меньшей мере 5 БпЛА на Киевщине. Сразу после этого киевские телеграмм-каналы начали сообщать о работе ПВО и взрывах в области, в частности в пригороде Киева.

В 0:35 Воздушные силы вражеские БпЛА, которые пролетают мимо Броваров и движутся в направлении Киева. Другая группа севернее Киева держит курс в западном направлении Житомирщины. По данным мониторинговых ресурсов, в области по меньшей мере два БПЛА.



