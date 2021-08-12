Под Киевом разбились 3 машины: врачи не смогли реанимировать женщину
12 августа 2021 , 19:41Читати новину українською
Источник:"Киев Оперативный"
Вблизи села Розовка, в Броварском районе, 12 августа произошло смертельное ДТП. Столкнулись 3 машины – Geely и 2 Volkswagen.
Пока неизвестно, кто нарушил правила. В результате ДТП Geely и Touareg слетели с дороги.
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Врачи не спасли женщину
Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать женщину, но не получилось – она умерла. Остальные пострадавшие госпитализированы.
На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи.
Под Киевом разбились 3 машины: видео
Другие ДТП
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