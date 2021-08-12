Под Киевом разбились 3 машины: врачи не смогли реанимировать женщину

Вблизи села Розовка, в Броварском районе, 12 августа произошло смертельное ДТП. Столкнулись 3 машины – Geely и 2 Volkswagen.

Пока неизвестно, кто нарушил правила. В результате ДТП Geely и Touareg слетели с дороги.

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Врачи не спасли женщину

Врачи, которые оперативно прибыли на место происшествия, пытались реанимировать женщину, но не получилось – она умерла. Остальные пострадавшие госпитализированы.

На месте работают правоохранители, спасатели ГСЧС и врачи.

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