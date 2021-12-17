Под Киевом сбежал из-под стражи опасный рецидивист

31-летний уроженец Полтавы напал на конвоиров во время перевозки в районный суд Броваров. Злоумышленник скрылся, но на свободе провел всего час.

Как рассказал глава полиции Киевской области Андрей Небитов, неоднократно судимый за кражи рецидивист сумел вырваться на свободу, когда его выводили из автозака. Мужчина ударил женщину-конвоира и напал на ее коллегу.

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Для правоохранителей такое поведение подсудимого было неожиданностью, поэтому ему удалось скрыться.

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Инцидент произошел днем ​​17 декабря, когда 31-летнего уроженца Полтавщины везли из СИЗО в Броварской горрайонный суд.

Мужчина сумел сбежать из поля зрения правоохранителей, но долгое время на свободе он не пробыл.

Через час после нападения на конвоиров и бегства его задержали спецназовцы.

Дерзкий ранее неоднократно судимый за совершение краж, находился в СИЗО, куда и вернется. Впрочем, теперь будет отвечать еще и за нападение на сотрудника полиции и бегство из-под стражи. Спасибо полиции Броварщины и спецназовцам за оперативное реагирование и задержание беглеца,

– написал Небитов в фейсбуке.

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