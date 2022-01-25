Под Киевом водитель Toyota на скорости влетел в отбойник и опрокинулся

Серьезная авария произошла утром 25 января недалеко от поселка Глеваха на трассе Одесса – Киев. Водитель Toyota Camry не справился с управлением и опрокинул машину.

Как выяснили работавшие на месте происшествия патрульные, ДТП произошло около 5 утра, когда на улице еще было темно. В результате аварии, к счастью, никто не погиб, однако есть пострадавшие.

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О состоянии здоровья водителя и пассажиров Toyota в полиции не сообщили.

Авария вызвала огромную пробку

На месте происшествия продолжают работать патрульные и следователи, документирующие все обстоятельства аварии.

В результате ДТП остановилось движение в направлении Киева, из-за чего инспекторы были вынуждены организовать объезд по встречной полосе.

Поэтому на трассе Киев – Одесса образовалась огромная пробка от Глевахи до Виты-Почтовой.



Из-за чего именно водитель не справился с управлением, неизвестно / Фото патрульной полиции Киева

Правоохранители просят водителей заранее планировать свои маршруты, учитывая сложность движения. Кроме того, полицейские обратились с просьбой соблюдать правила дорожного движения, чтобы не создавать подобные ДТП.

Снова Одесская трасса у южного кладбища. Скоростной водитель Toyota протаранил отбойник и перевернулся на крышу. В отличие от вчерашнего, жив. Пробка. Теперь тысячи водителей дружно стоят и ждут,

– отметили в сообществе dtp.kiev.ua.

Смотрите видео с места аварии под Киевом: