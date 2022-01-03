Под Киевом водитель внедорожника разбил машину о заборы двух особняков

Довольно серьезное ДТП произошло днем 3 января в селе Погребы Киевской области. Водитель дорогого внедорожника на ходу влетел в забор сразу двух частных домов.

Находился ли мужчина в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно. По предварительным данным, в результате ДТП серьезных травм никто не получил.

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На месте происшествия работали патрульные полицейские, которые составили в отношении виновника аварии административный протокол.

Пробил заборы с обеих сторон дороги

Авария произошла около 15:00 в селе Погребы Броварского района Киевской области.

Водитель внедорожника не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Большая машина протаранила забор одного из домов, после чего ее отбросило в другом направлении.

Закончились приключения водителя во втором бетонном заборе.

Судя по видео с места инцидента, машина получила очень серьезные повреждения. От удара у нее фактически разрушило всю переднюю часть.

Управлять машиной после аварии было фактически невозможно, поэтому ее погрузили на эвакуатор и отвезли на место стоянки.

Смотрите видео с места аварии в Погребах под Киевом:

Последние ДТП на Киевщине

Начало 2022 года в Киевской области ознаменовалось резким увеличением количества аварий с пострадавшими. Так, 1 января пьяный мужчина на BMW сбил отца с ребенком. После аварии он даже не остановился и поехал на АЗС, чтобы заправиться и уехать как можно дальше. Злоумышленника задержали.

Еще двух пешеходов сбил под Киевом 19-летний житель села Гора. Он на своей Skoda Fabia снес мужчин 51 и 54 лет.