Подготовка к нападению России: в Киеве проверяют бомбоубежища и тестируют средства оповещения

Власти Киева проводят ряд мер для обеспечения максимальной безопасности населения в случае нанесения удара по столице со стороны России. По словам заместителя мэра Андрея Крищенко, чиновники проверяют бомбоубежища и места, где люди могут спрятаться.

Почти все бомбоубежища Киева представляют собой старые советские конструкции, обустроенные на крупных предприятиях. Они имеют соответствующую инфраструктуру и рассчитаны на большое количество людей.

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Представители КГГА проверили эти объекты и выяснили, что многие из них находятся в частной собственности.

Во многих домах нет подвалов

Как утверждает Крищенко, представители департамента безопасности и районных администраций пытались упорядочить бомбоубежища. Часть из них привели в порядок, но другие – остаются неготовыми к использованию.

Часть из бомбоубежищ, которые сейчас принадлежат предприятиям, хотят передать городу, однако их состояние неудовлетворительное.

Кроме крупных бомбоубежищ в столице есть также более 4 тысяч объектов двойного назначения – подвалы и подземные паркинги. Немалое их количество остаются в коммунальной собственности и готовы использоваться в качестве бомбоубежищ.

Однако некоторые подвалы остаются закрытыми, а во многих – работают магазины.

Сейчас мы будем проводить разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что нужно делать во время сигнала тревоги. Во многих домах подвалы закрыты на замки и туда не попасть, кто имеет ключ — неясно. Их будут открывать, проверять? То же самое с магазинами в подвалах,

– подчеркнул Крищенко.

Что делать, если подвалы дома закрыты

Заместитель главы КГГА отметил, что в случае недоступности входа в подвал нужно связаться с ЖЭКом или ОСМД для обследования помещения комиссией из КГГА. Если подвал признают пригодным для использования в качестве укрытия, его промаркируют. Однако о доступе к ключам все же придется договариваться с управляющей домом компанией.

Через несколько недель будут включать сирены и проводить учения

Крищенко подчеркнул, что о нападении России киевляне могут узнать уже по факту, поскольку оккупанты могут применять ракеты. Поэтому, вероятно, "ситуация может быть примерно как с подготовкой к зиме: все знают, что наступит зима, но до первого снега ездят на лысой резине".

Для объявления об опасности в Киеве существуют сирены, которые постоянно тестируют, но без звука. Уже со следующей недели в КГГА будут проводить информационную кампанию для предупреждения о настоящих включениях систем оповещения. Через несколько недель сирены будут включать уже со звуком, а в городе будут проводить учения, чтобы все понимали, что надо делать в критическом случае.