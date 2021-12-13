На украинскую территорию Javelin направили еще в октябре. Информацию об этом изданию подтвердили в Пентагоне 11 декабря.

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В Украину поступила партия Javelin

Javelin были доставлены Украине 23 октября,

– уточнили в Минобороны США.

Там добавили, что Соединенные Штаты выделили более 450 миллионов долларов на помощь Киеву в 2021 году. Это – часть текущего обязательства страны поддерживать способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Предварительная помощь от США

В течение октября – ноября в Украину поступили 4 партии военно-технической помощи от США. У них были средства радиолокационного наблюдения, ПТРК FGM-148 Javelin, патроны, выстрелы к 40-миллиметровым автоматическим гранатометам, армейские аптечки, а также другое вооружение и оборудование.

Обеспечение украинской армии Javelin: что известно

Впервые ракетные комплексы Javelin поступили в Украину в апреле 2018 года. Тогда США в рамках помощи поставили 37 пусковых установок и 210 ракет на сумму 47 миллионов долларов.

В октябре 2019 года Госдеп согласовал продажу Украине 150 ракет Javelin и 10 пусковых на общую сумму 39,2 миллиона долларов.

В декабре подписали контракт стоимостью 36,5 миллиона долларов. Первая партия ракет поступила в июне 2020 года.

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