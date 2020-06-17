Соединенные Штаты 17 июня передают Украине оборудование на 60 миллионов долларов. Туда входят ракеты Javelin и боеприпасы для украинской армии.

Посольство США в Украине в своем твиттере подчеркнуло, что помощь Вашингтона продолжается.

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Какое именно военное оборудование получит Украина

Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило:

рации,

боеприпасы,

противотанковые ракеты Javelin.



Груз с американской военной техникой для Украины / Фото посольства США в Украине

Что известно о военной помощи США Украине

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, что составляет свыше 6,6 миллиарда гривен. Именно столько рекомендовал Пентагон.

Какую еще технику Украина получит от США:

средства контрбатарейной борьбы;

транспортные средства;

медицинское оборудование;

осуществление подготовки подразделений ВСУ.

В то же время США акцентируют внимание на поддержке ВМС ВСУ. Это связано с агрессивными действиями российского флота в Черном и Азовском морях.

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