В Черное море 18 июня вошел десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51), на борту которого находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда.

Корабль присоединился к ракетному эсминцe USS Porter DDG78, который прибыл на место 17 июня, об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

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Как отметил командир боевой амфибийной группы Батаанf Лэнса Лешера, десантный корабль Oak Hill вместе с эсминцем имеют целью повысить безопасность в Черном море и одновременно расширить взаимодействие с региональными партнерами.

Известно, что на Oak Hill разместились пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.

Справка. ВМС США регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом