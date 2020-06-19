Военный корабль США вошел в Черное море
В Черное море 18 июня вошел десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51), на борту которого находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда.
Корабль присоединился к ракетному эсминцe USS Porter DDG78, который прибыл на место 17 июня, об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.
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Как отметил командир боевой амфибийной группы Батаанf Лэнса Лешера, десантный корабль Oak Hill вместе с эсминцем имеют целью повысить безопасность в Черном море и одновременно расширить взаимодействие с региональными партнерами.
Известно, что на Oak Hill разместились пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.
Что известно про Oak HillДесантный корабль Oak Hill было введен в состав флота США в 1996 году.
параметры:
• водоизмещение – составляет 19 000 тонн,
• длина – 186 метров,
• ширина – 26 метров,
• скорость судна – 25 узлов
• корабль может взять на борт 500 военных, а также может разместить 2 танка "Абрамс".