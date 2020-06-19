Військовий корабель США увійшов у Чорне море: фото
У Чорне море 18 червня увійшов десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51), на борту якого перебувають морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону.
Корабель приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув на місце 17 червня, про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США.
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Як зазначив командир бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, десантний корабель Oak Hill разом з есмінцем мають на меті підвищити безпеку у Чорному морі та водночас розширити взаємодію з регіональними партнерами.
Відомо, що на Oak Hill розмістилися піхотинці 26-го морського експедиційного загону та персонал штурмового десантного загону.
Що відомо про Oak HillДесантний корабель Oak Hill було введений до складу флоту США у 1996 році.
Параметри:
• водотоннажність – складає 19 тисяч тон,
• довжина – 186 метрів,
• ширина – 26 метрів,
• швидкість судна – 25 вузлів;
• корабель може взяти на борт 500 військових, а також може розмістити 2 танки "Абрамс".