У Чорне море 18 червня увійшов десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51), на борту якого перебувають морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону.

Корабель приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув на місце 17 червня, про це повідомляє прес-служба Військово-морських сил США.

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Як зазначив командир бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, десантний корабель Oak Hill разом з есмінцем мають на меті підвищити безпеку у Чорному морі та водночас розширити взаємодію з регіональними партнерами.

Відомо, що на Oak Hill розмістилися піхотинці 26-го морського експедиційного загону та персонал штурмового десантного загону.

Довідка. ВМС США регулярно діють у Чорному морі відповідно до міжнародного права

Десантний корабель США увійшов у Чорне море / Фото прес-служба Військово-морських сил США