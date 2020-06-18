США погодилися продати Україні військові катери та озброєння на 600 мільйонів доларів
Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 16-ти патрульних катерів Mark VI та пов'язаного устаткування та озброєння на загальну суму в 600 мільйонів доларів.
Про це йдеться в повідомленні Агентства з питань оборонного співробітництва США.
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Яке озброєння закупить Україна
У повідомленні відзначається, що уряд України зробив запит на придбання
- 16 патрульних катерів Mark VI;
- 32 систем ведення вогню MSI Seahawk A2;
- 20 оптико-електронних та інфрачервоних радарів;
- 40-ка гармат MK44;
- 16 ідентифікаційних систем;
- комунікаційне, допоміжне, випробувальне обладнання, запасні частини тощо.
Також американці повинні надати допомогу з навчання персоналу та технічну документацію.
Орієнтовна вартість обладнання – близько 600 мільйонів доларів.
"Пропонований продаж підтримає цілі закордонної політики та національної безпеки США, покращивши безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу у Європі", – йдеться у повідомленні.
Катери ж можна буде використати для захисту територіальних вод та захисту інтересів на морі.