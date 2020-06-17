Сполучені Штати 17 червня передають Україні обладнання на понад 60 мільйонів доларів. Туди входять ракети Javelin і боєприпаси для української армії.

Посольство США в Україні в своєму твітері наголосило, що допомога Вашингтона триває.

Актуально США нададуть Україні ще чверть мільярда доларів військової допомоги

Яке саме військове обладнання отримає Україна

Управління оборонного співробітництва посольства США в Україні отримало:

рації,

боєприпаси,

протитанкові ракети Javelin.



Вантаж з американською військовою технікою для України / Фото посольства США в Україні

Що відомо про військову допомогу США Україні

Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів, що становить понад 6,6 мільярда гривень. Саме стільки рекомендував Пентагон.

Яку ще техніку Україна отримає від США:

засоби контрбатарейної боротьби;

транспортні засоби;

медичне обладнання;

здійснення підготовки підрозділів ЗСУ.

Водночас США акцентують увагу на підтримці ВМС ЗСУ. Це пов'язано з агресивними діями російського флоту в Чорному й Азовському морях.

До теми США збережуть обсяг військової допомоги Україні в 2021 році