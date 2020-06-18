США согласились продать Украине военные катера и вооружение на 600 миллионов долларов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI, также прилагающегося оборудования и вооружения на общую сумму в 600 миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении Агентства по вопросам оборонного сотрудничества США.
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Какое вооружение закупит Украина
В сообщении отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение
- 16 патрульных катеров Mark VI;
- 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2;
- 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров;
- 40-ка пушек MK44;
- 16 идентификационных систем;
- коммуникационное, вспомогательное, испытательное оборудование, запасные части и т. д.
Также американцы должны оказать помощь по обучению персонала и предоставить техническую документацию.
Ориентировочная стоимость оборудования – около 600 миллионов долларов.
"Предлагаемая продажа поддержит цели иностранной политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – говорится в сообщении.
Катера же можно будет использовать для защиты территориальных вод и защиты интересов на море.